Za koronakrízu sa dá schvať všetko . . .

Pandémia koronavírusu zasiahla do našich životov všelijakými spôsobmi. Niekedy aj zbytočnými opatreniami, ktoré viac škodia, ako pomáhajú. Niektorí prešovskí poslanci si opatrenia buď vysvetlili po

svojom, alebo prestali sledovať aktuálnu situáciu na Slovensku a trvajú na opatreniach, ktoré už boli dávno uvoľnené. Koho vlastne chránia? Seba alebo svojich voličov?

Potvrdzuje to napríklad zasadanie výboru mestskej časti č. 4 - Staré mesto. Konalo sa v pondelok 6. júla 2020 v zasadačke na prešovskej radnici. Obyvatelia mestskej časti prišli, ale zastavil ich oznam na dverách. Poslankyňa a predsedníčka výboru mestskej časti č. 4 Renáta Fedorčíková rozhodla, že môžu k poslancom vstupovať len po jednom z dôvodu bezpečnostných opatrení. V zasadačke sedeli 4 poslanci, 2 neposlanci a ľudia mali predniesť svoje požiadavky a návrhy jednotlivo. Tiesnili sa na chodbe a čakali celé hodiny, kým ich láskavo pustia dnu. Nesúhlasili sme s tým, ale poslankyňa a predsedníčka výboru Renáta Fedorčíková nám pohrozila, že keď sa neporiadime príkazu, zruší zasadnutie výboru. Niektorí stratili trpezlivosť a odišli, ale 13 ľudí tam ostalo. No a keď sme už pri tých opatreniach ..... Nemohli sme dodržať odstupy, lebo tam na to nebol priestor, ale keby sme sa dostali do zasadačky, mohli sme sedieť na každej druhej stoličke. Byť v miestnosti a počuť všetky pripomienky, problémy aj návrhy a neskôr si overiť, či boli správne tlmočené úradu.

Čudné opatrenia. Najmä v čase, keď sa otvorili divadla, štadióny, kiná, obchodné domy sú plné ľudí a vo vozidlách MHD cestuje viac ľudí, ako je sedadiel naraz. Len nedávno (24. júna 2020) sa konalo zasadanie mestského zastupiteľstva v Prešove a to bolo v riadnom režime. Poslanci sedeli v rokovacej sále vedľa seba, prítomní boli vedúcich odborov, riaditelia mestských firiem, novinári aj verejnosť.

Patrím medzi tých, ktorí sa nedali odradiť. Počkal som, dostal som sa na výbor predložil požiadavky. Dotklo sa ma však, že poslankyňa a predsedníčka výboru Renáta Fedorčíková ma upozornila na to, že by som tu vôbec nemal, byť, lebo patrím do rizikovej vekovej skupiny Zdá sa mi, že nám tu niekto chce nanútiť pod rúškom koronokrízy, aby sme sa prestali zaujímať o vecí verejné, čušali doma a nesmeli sa podieľať na riešení problémov v meste. Podľa mňa Výbor mestskej časti č. 4 - Staré mesto porušil moje ústavné právo aj zákon o obecnom zriadení, lebo zasadnutia výborov mestských časti sú verejné a obmedzenia na 10 metrov štvorcových platia pre obchody a iné zložky a inštitúcie, a nie pre zasadnutia orgánov štátnej správy a územnej samosprávy (schôdze), ktoré sa ustanovujú na základe zákona. Rúško mal každý z nás a keby nás bolo miestnosti 20, nikto by nebol ohrozený. Považujem za nedôstojné a nehumánne, že nám tu poslanci svojvoľne vnucujú pravidlá ktoré nás nechránia, ale obmedzujú našu občiansku slobodu.