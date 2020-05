VIETE aké odmeny dostávajú prešovskí poslanci v dozorných radách mestských firiem?

Prešovskí mestskí poslanci dostavajú odmeny za prácu, a ale aj nečinnosť v jednotlivých orgánoch mesta Prešov, dokonca za neúčasť na mestskom zastupiteľstve, v mestskej rade, v komisiách a na výboroch

mestských časti. V meste platí skutočne úžasne prepracovaný systém odmeňovania, ktorý poslancom, výkvetu mesta, vôbec neprekáža a spokojne si to užívajú mesiac, čo mesiac.

Mestské zastupiteľstvo 22. apríla 2020

Pripomeňme si, ako je to s odmenami poslancov. Vyplývajú zo základného mesačného platu primátorky mesta. Základný plat primátorky mesta v roku 2020 je 3 866 eur. Priemerná mesačná odmena poslanca mestského zastupiteľstva je teda 322 eur. Poslanci, ktorí sú len členmi výborov a komisií majú zníženú odmenu o 10%. Odmena poslanca za neúčasť na zasadaní zastupiteľstva, komisií a výborov mestských časti sa nekráti. Poslanec dostane 100% odmenu bez ohľadu nato, či je prítomný, alebo nie. Je tu však ešte jedna vec. Poslanci si nad rámec zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách sami schválili aj paušálne náhrady vo výške 115 eur.

Odmeny aj nad rámec zákona

Žiadne z ustanovení zákona pritom neupravuje paušálne náhrady výdavkov a ani neobsahuje ustanovenie, ktoré by splnomocňovalo mestské zastupiteľstvo na úpravu takýchto výdavkov v podzákonnej norme, ktorými sú zásady odmeňovania poslancov. Paušálne náhrady, ktoré si poslanci schválili 24. apríla 2018 sú nad rámec zákona a zákon o obecnom zriadení nepozná také zo paušálne náhrady.

Tí, čo majú správne politické tričko, si prilepšia

Niektorí poslanci, ktorí majú správne politické tričko dostávajú aj paušálne odmeny za členstvo v predstavenstvách a dozorných radách v organizáciach mestských spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov. Keď som sa o ich odmeny za túto prácu zaujímal, zistil som, že v tejto "totalitnej demokracií" ma obyčajný občan obrovský problém dostať hodnoverné informácie i napriek tomu, že máme zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Ak byrokrat na niektorom úrade vrátane niektorých úradníkov na mestskom úrade, nechce poskytnúť požadovanú informáciu, občan si môže trhnúť nohou. Lebo úradník, vytrvalo hľadá dôvody ako nevyhovieť. Preto sa môže stať, že moje údaje, ktoré so získal nebudú možná v celom rozsahu pravdivé. Pýtam sa, načo sú nám úrady a stovky úradníkov, ktorých hlavnou náplňou práce je hľadanie dôvodov, ako informáciu nepodať, namiesto hľadania spôsobov, ako žiadateľom vyhovieť?

Podľa akého kľúča sa odmeňujú?

Je tu moja skúsenosť. Požiadal som mesto Prešov o informáciu, poľa ktorej právnej normy sú odmeňovaní poslanci, ktorí sú v dozorných radách v organizáciách mestských spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov. Dostal som odpoveď, že mesto Prešov s takou to informáciou nedisponuje. Mesto Prešov, ktoré ma svojich zástupcov v orgánoch obchodných spoločnosti nevie ako členovia dozornej rady pracujú? Nevie na základe akej právnej normy sa schvaľujú a zvyšujú odmeny? Zisťoval som to preto v konkrétnych spoločnostiach a výsledky sú prekvapujúce. Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov, v svojich Stanovách majú uvedené, že dozorná rada zasadá minimálne jeden krát za štvrťrok, ale jej členovia odmeny dostavajú za každý mesiac. Ani jedná obchodná spoločnosť nemá Zásady odmeňovania a vypláca odmeny mesačné predsedovi a členom dozornej rady od búka do búka.

PREŠOVSKÉ MESTSKÉ FIRMY:

PREŠOV REAL, s.r.o.

Predseda dozornej rady v roku 2016 mal mesačnú odmenu 165 eur. A v roku 2019 už 420 eur. Odmena predsedovi od roku 2016 vzrástla o 255 eur, ale nikto nevie, či aj výkon vzrástol za toto obdobie, to je o 255% Člen dozornej rady v roku 2016 mal mesačnú odmenu 135 eur a v roku 2019 už 315 eur. Odmena bola vyplatená za I. štvrťrok 2020 predsedovi dozornej rady 1 200 eur v hrubom a členom dozornej rady po 945 eur v hrubom. Dozorná rada zasadala 2x.

Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.

Odmena bola vyplatená za I. štvrťrok 2020 predsedovi dozornej rady 1 200 eur v hrubom a členom dozornej rady po 900 eur v hrubom. Dozorná zasadala zasadala 1x.

Technické služby mesta Prešov, a. s.

Odmena bola vyplatená za I. štvrťrok 2020 predsedovi dozornej rady 1 034 eur v hrubom a členom dozornej rady po 1 164 eur. Dozorná rada zasadala 1x.

Spravbytkomfort, a. s.

Odmena bola vyplatená za I. štvrťrok 2020 členovi dozornej rady 600 eur v hrubom. Dozorná rada zasadala 1x.

Správa zimnej údržby prešovských ciest V roku 2919 vyplatila odmenu za jedno zasadanie členke dozornej rady 1 620 eur v hrubom

Je to voči Prešovčanom fér?

Je ne mysliteľne,aby sa vyplácali tak vysoké odmeny poslancom MsZ, ktorí sú v dozorných radách za jedno v prípade za dva sedenia za štvrťrok. Zvlášť, ak tí istí poslanci schválili poplatok za komunálny odpad o 50% vyšší aj dôchodcom nad osemdesiat rokov, ktorí majú "socialistické dôchodky" a naviac nevyprodukujú toľko smetia. Na aprílovom mestskom zastupiteľstve v tomto roku bol podaný poslanecký návrh, aby sa poslanci vzdali paušálnych náhrad vo výške 115 eur mesačné, ale taký návrh samozrejme neprešiel. Systém, je totiž nastavený tak, že z cudzieho krv netečie!

Odmena za odvedenú prácu

Obyvatelia mesta Prešov, by mali vziať zodpovednosť za stav vecí v našom meste do vlastných rúk. Predsa my občania svojou prácou a humánnymi aktivitami tvoríme hodnoty pre mesto v ktorom žijeme. I napriek tomu ťaháme voči poslancom za kratší koniec povrazu. Žijeme v strese, často sa čudujeme nad nezmyselnými rozhodnutiami poslancov, kým oni si bez zodpovedností voľkajú na svojich celkom dobre odmeňovaných poslaneckých postoch. Som toho názoru, každý by mal dostať odmenu podľa množstva a kvality odvedenej práce a nie za nič nerobenie. Kedy sa to zmení a kto to zmení?