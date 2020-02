Kto je tu kádrovák

Chápem, že niektorých ľudí podráždili sumy, ktoré dostávali poslanci za svoju prácu v roku 2019. Všetky údaje som získal mravenčou prácou z oficiálnych zdrojov na základe zákona o slobodnom prístupe k

informáciám. A ešte jedna vec. Poslanci sú verejní, nami volení činitelia, a tak sa nemôžu čudovať, že si ich prácu všímame a hodnotíme.

Dotkol sa ma, keď manžel poslankyne Zuzany Bednárovej nazval zverejnený článok Koľko zarábali poslanci v roku 2019 paškvilom a mňa kádrovákom a to len preto, že jej odmena je najvyššia. V texte, ktorý si mal prečítať cely, ak už chcel hodnotiť, uvádzam, že jej odmena je za mestské aj krajské zastupiteľstva, predsedníčkou komisie finančnej pri zastupiteľstve PSK, predsedníčkou poslaneckého klubu KDH, OĽANO, NOVA a nezávislí. Podpredsedníčkou komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie pri mestskom zastupiteľstve. Je manažérkou v Technických mesta Prešov a zástava funkciu podpredsedníčku predstavenstva. Je v členkov výboru MČ č. 1 a členkov redakčnej rady Prešovského magazínu. Okrem toho pracuje na fakulte UPJŠ v Košiciach ako vysokoškolská pedagogička. Nebudem tu opakovať všetky invektívy na moju adresu, to je pod moju dôstojnosť, ale nedá mi nezareagovať aspoň na jednu poznámku toho pána. "Urobím všetko pre to, aby nikto nešpinil dobré meno mojej manželky. Ak ste si nevšimli, tak toto je zastupiteľná pluralitná demokracia, keď každý občan môže kandidovať a získať mandát poslanca. Každý môže ukázať svoj program aj svoju prácu. Voliči rozhodujú a nie samozvaní kádrovácí. To tu už bolo a skončilo to veľkým fiaskom," na písal mi pán Bednár manžel poslankyne. To, že som zverejnil aké odmeny dostáva, nie je žiadne špinenie, len holý fakt. Nehodnotil som prácu. Zúčastňujem sa ako obyvateľ mesta na každom zastupiteľstve, lebo má zaujíma komunálna politika, vecí verejné a upozorňujem na chyby v rozhodnutiach aj výkonov úradu len preto, aby sa už neopakovali. Považujem to za svoju občiansku povinnosť. Dovolím si tvrdiť, že mám lepší prehľad o právnych normách mestského úradu a platných všeobecné záväzných nariadeniach, ako niektorí poslanci. Od nikoho načakám ani vďačnosť, ani ocenenie, ale vyprosím si, aby ma niekto nazýval kádrovákom len preto, že nazývam veci pravými menami. Lebo aj to tu už bolo, keď chýbala demokracia slobodného prejavu a tiež to nedopadlo dobre. Jedného takého, ktorý zakazoval písať novinárovi pravdu, sme už mali a teraz sedí v Leopoldove.

Jeden z poslancov tiež reagoval na článok na sociálnej sieti. "Ja si svoju prácu poslanca dokážem obhájiť.To číslo je súhrn odmien za rok 2019 v hrubom plus koncoročná odmena, ktorú schválilo zastupiteľstvo (ja som hlasoval proti) aj tak mi však odmena bola vyplatená a ja som ju použil na charitatívne účely," píše na facebookovej stránke poslanec. Zaujímavé sú aj komenty k statusu, "Som rád, že si sa k tomu tak postavil. Nebojíš sa, nezahmlievaš. Ak sú výsledky, aj odmena je na mieste. No obávam sa, že stískanie tlačidiel na také prachy nestačí," píše Peter. "Osemdesiat percent z nich (poslancov) má svedomie a pokoru vyoperovanú a tým zvyšným 20 percentám prajem, aby si peniaze užili v zdraví," reaguje Blažena.

Chápem, že niektorých poslancov sa všeobecné hodnotenie ich práce v zastupiteľstve mohlo dotknúť, ale tak to vidím ja. Na rozdiel od mnohých z nich, ja som nechýbal ani na jednom zastupiteľstve v roku 2019. Poslanci sú odmeňovaní z daní obyvateľov, teda aj mojich a pri rozhodovaniach o nás všetkých je dôležitá ich zodpovednosť. Zbierať funkcie a potom sa hrať na "pyšné princezné" a "dotknutých rytierov" nie na mieste.

(Emil Osavčuk)

.