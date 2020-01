Koľko zarábali poslanci MsZ v Prešove

Poslanci sú odmeňovaní podľa Zásad odmeňovania poslancov. Odmeny dostavajú za prácu a činnosť v jednotlivých orgánoch samosprávy mesta Prešov, teda za účasť na mestskom zastupiteľstve, v mestskej rade,

v komisiách a na výboroch mestských časti. Niektorí poslanci dostávajú aj paušálne odmeny za členstvo v predstavenstvách a dozorných radách mestských firiem.

Poslanci sú odmeňovaní v zmysle Zásad odmeňovania, ktoré si schválili. Odmena poslanca mestského zastupiteľstva sa odvíja od základného platu mesačného platu primátorky mesta. Primátorka mesta mála v roku 2019 základný plat 3 586 eur. Priemerná mesačná odmena poslanca mestského zastupiteľstva v priemere predstavuje 299 eur. Poslanci, ktorí sú len členmi výborov a komisií majú zníženú odmenu o 10 %. Odmena poslanca za neúčasť na zasadaní zastupiteľstva, komisií a výborov mestských časti sa nekráti. Poslanec dostane stopercentnú odmenu bez ohľadu na to, či je prítomný alebo nie. Je to kóšer? Na to nech si urobí názor každý sám.

(Emil Osavčuk)

Je tu však ešte jedna vec. Poslanci si nad ráme zákona o obecnom zriadení si sami schválili aj paušálne mesačné náhrady vo výške 115 eur.Konkrétne:

15 eur ako náhradu za používanie telefónu,

10 eur za internet

56 eur za požívanie automobilu po meste na účely poslaneckej práce.

20 eur za parkovné

14 eur sú administratívne náklady

Paušálne odmeny dostavajú všetci poslanci i napriek tomu, že niektorí nespĺňajú podmienky. Nemajú auto používajú služobne telefóny a pod.

V porovnaní s inými mestami v okolí sú prešovskí poslanci najlepšie ocenení. Som presvedčený, že MsZ v Prešove nie je efektívnejšie a pružnejšie ako tie, ktoré majú nižšie odmeny.

Mestské zastupiteľstvo má 31 poslancov. Zníženie počtu poslancov z 31 na 21 by určite stačil a zaistil by možno väčšiu efektivitu. Ušetrili by sme nielen na odmenách, paušáloch, ale aj na odvodoch, ktoré stoja okolo100-tisíc eur. Finančné prostriedky by sa využili na zlepšenie životného prostredia a nie na zvýšenie životnej úrovne nie ktorých koaličných poslancov. Väčšina z nich v poslaneckých laviciach sedí len do počtu a na pokyn obsluhujú hlasovacie zariadenie. Niekedy evidentne ani nevedia, za čo hlasovali. Pravidelne sa zúčastňujem všetkých zasadnutí zastupiteľstva, ale niektorých koaličných poslancov ani nepoznám. Načo by sa unúvali diskutovať navrhovať, riešiť, hovoriť o potrebách obyvateľov mesta, keď odmeny aj tak dostanú?

Zákon o obecnom zriadení umožňuje, aby obyvatelia jednotlivých častí mesta boli zapojení do veci verejných a to priamo vo výboroch mestských častí. Poslanci na mestskej rade taký návrh zamietli pod koberec. Kladiem si otázku, prečo s poslanci boja obyvateľov? Prečo nechcú, aby s nimi boli rovnocennými partnermi vo výboroch mestských časti? Ľudia by možno dosiahli viac, ako nič nerobiaci poslanci.